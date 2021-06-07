Правительство России планирует обязать трудовых мигрантов вакцинироваться от COVID-19

Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Russian Look

Россия в ближайшее время может упростить въезд мигрантов в страну, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как отметил Хуснуллин, сейчас правительство рассматривает вопрос упрощенного варианта заезда мигрантов на территорию РФ для строительства и их последующей вакцинации от коронавируса. Он добавил, что въезжающих на территорию РФ мигрантов могут обязать сделать прививку от COVID-19.

Сейчас основная проблема в строительной отрасли России — отсутствие трудовых мигрантов. Для России это очень большие риски и подрыв экономики, так как страна не будет развиваться, сообщил вице-премьер РФ. Отсутствие рабочих мигрантов на стройках в период пандемии "еще как ударило" по отрасли в целом, подчеркнул он.