Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена

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Президент США Джо Байден должен провести телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил источник, близкий к офису главы Незалежной.

Такое сообщение в личном Telegram-канале опубликовал бывший главный железнодорожник Украины Сергей Лещенко.

"Как сообщают наши инсайдеры, в понедельник, 7 июня, ожидается телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины", — написал он.

Стоит отметить, что ранее Вашингтон планировал пригласить Зеленского в Белым дом. Однако решение было изменено на фоне смены руководства украинской компании "Нафтогаз".