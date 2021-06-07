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Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена

Политика
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Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена
instagram.com / @joebiden

Президент США Джо Байден должен провести телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил источник, близкий к офису главы Незалежной.

Такое сообщение в личном Telegram-канале опубликовал бывший главный железнодорожник Украины Сергей Лещенко.

"Как сообщают наши инсайдеры, в понедельник, 7 июня, ожидается телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины", — написал он.

Стоит отметить, что ранее Вашингтон планировал пригласить Зеленского в Белым дом. Однако решение было изменено на фоне смены руководства украинской компании "Нафтогаз".

#байден #звонок #зеленский
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