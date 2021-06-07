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Российские астрономы разработали нейросеть для автоматического определения дыр на Солнце

Наука
/ Обновлено: 07 июня 2021 17:19 56

Российские астрономы разработали нейросеть для автоматического определения дыр на Солнце
nasa.gov / NASA / GSFC / SDO

Новая нейросеть позволяет автоматически определять корональные дыры — области с пониженной плотностью и температурой плазмы на Солнце.

Специалисты Сколковского института науки и технологий представили свою новую разработку — нейросеть, позволяющую автоматически определять границы корональных дыр на снимках Солнца. Об этом сообщила пресс-служба института.

Корональные дыры являются относительно темными и холодными областями на Солнце. Линии магнитного поля в этих областях разрываются, в результате чего плазма попадает в межпланетную среду. Такие дыры становятся главным источником геомагнитных бурь.

#разработка #астрономия #солнце #нейросеть
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