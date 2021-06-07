«Русские плачут»: Прилепин высмеял новую форму сборной Украины по футболу

facebook.com / Андрей Павелко

Сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина рассмешила очередная попытка Украины присвоить себе Крым.

На этот раз полуостров включили в состав страны, продемонстрировав это на форме национальной сборной по футболу, в которой игроки должны будут выступать на Евро-2020. В УЕФА эту задумку благополучно одобрили.

Справедливоросс восхитился находчивостью киевских властей и посоветовал в следующий раз набить каждому футболисту татуировку воссоединенных Украины и Крыма. В каком месте эсер не уточнил, но посоветовал обязательно продемонстрировать это во время матча.

facebook.com / Андрей Павелко

«И русские плачут от страха и зависти. "Крым – их! — кричат русские в ужасе. — Смотрите! Видите! Вон их Крым!" Мы никогда не научимся быть столь же свободными», — сыронизировал российский политик.

Кроме того, Прилепин припомнил украинским коллегам недавнее заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что Краснодарский край «выглядит как Украина», и посоветовал заклеймить на коже футболистов помимо Крымского полуострова еще и Кубань.