Онищенко призвал включить вакцинацию от COVID в трудовые договоры

Пресс-служба Геннадия Онищенко /

Депутат Государственной думы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что российские работодатели должны включить обязательную вакцинацию от коронавируса в трудовые договоры. Особенно это касается сфер, где работники часто контактируют с другими людьми, рассказал парламентарий корреспонденту «Политики Сегодня».

«Вакцинация от коронавируса – это элемент вашей техники безопасности. Как рабочему на производстве выдают защитную одежду и очки, так и всем остальным нужно быть привитыми. Это должно быть условием трудового договора, что вы, в случае подъема заболеваемости COVID-19 или гриппа, обязаны привиться, чтобы ваше предприятие не тратило деньги на ваше лечение. По этому направлению у нас неисчерпаемые возможности, которые сегодня не используются», — заявил парламентарий.

По мнению Онищенко, работников сферы общественного питания, транспорта, торговли и медицины нужно прививать «без излишних рефлексий на тему прав человека».