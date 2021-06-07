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Дело генерала СК Музраева довели до суда

Происшествия
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Дело генерала СК Музраева довели до суда
Агентство городских новостей Москва /

Генпрокуратура РФ направила в суд материалы дела экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного после поджога дома губернатора Андрея Бочарова.

Надзорное ведомство утвердило обвинение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Музраева, после утверждения обвинительного заключения дело направят в Ростовский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Мосгорсуд ранее продлил меру пресечения в отношении Музраева и оставил его под арестом до 10 июля, сообщает адвокат обвиняемого Андрей Грохотов.

Генералу вменяют несколько преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ: совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, незаконный оборот оружия и использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

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