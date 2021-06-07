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В Польше назвали условие прекращения поддержки Тихановской

Политика
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В Польше назвали условие прекращения поддержки Тихановской
tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Спикер польского сейма Рышард Терлецкий рассказал, в каком случае экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская может не рассчитывать на последующую поддержку Варшавы.

По его словам, если Тихановская действительно посетит митинг польской оппозиции, отношения с официальной Варшавой будут немедленно закончены.

"Пусть она обращается за помощью в Москву, а мы поддержим ту белорусскую оппозицию, которая не встанет на сторону наших противников", — сказал он.

Кроме того, спикер сейма объяснил, что Тихановская поддерживает политсилу, которая отрицает демократические выборы.

#москва #польша #тихановская
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