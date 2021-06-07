В Польше назвали условие прекращения поддержки Тихановской

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Спикер польского сейма Рышард Терлецкий рассказал, в каком случае экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская может не рассчитывать на последующую поддержку Варшавы.

По его словам, если Тихановская действительно посетит митинг польской оппозиции, отношения с официальной Варшавой будут немедленно закончены.

"Пусть она обращается за помощью в Москву, а мы поддержим ту белорусскую оппозицию, которая не встанет на сторону наших противников", — сказал он.

Кроме того, спикер сейма объяснил, что Тихановская поддерживает политсилу, которая отрицает демократические выборы.