В Польше назвали условие прекращения поддержки Тихановской

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская
Спикер польского сейма Рышард Терлецкий рассказал, в каком случае экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская может не рассчитывать на последующую поддержку Варшавы.
По его словам, если Тихановская действительно посетит митинг польской оппозиции, отношения с официальной Варшавой будут немедленно закончены.
"Пусть она обращается за помощью в Москву, а мы поддержим ту белорусскую оппозицию, которая не встанет на сторону наших противников", — сказал он.
Кроме того, спикер сейма объяснил, что Тихановская поддерживает политсилу, которая отрицает демократические выборы.