Неонацизм на Украине поставил под угрозу отношения Киева и Парижа

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Несколько сенаторов из Франции в конце мая посетили Киев и возмутились обстановкой на Украине, где процветает неонацизм. Парламентарии Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио направили заявление во французский МИД с просьбой отреагировать на угрожающий рост популярности праворадикальных движений.

Сенаторы пришли в негодование от того, что в центре Киева свободно продают нацистскую символику и записывают в ряды вооруженного подразделения «Азов».

«Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии», — приводит издание «Страна.ua» слова сенаторов.

Они также указали, что вдобавок ко всему участники движения «Азов» открыто выступают за превосходство белой расы и подбивают людей к атакам на всю Европу. Парламентарии выразили мнение, что такие действия вызывают тревогу из-за своей потенциальной опасности.

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«Хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии», — написали сенаторы в запросе к главе МИД Франции.

Глава министерства Жан-Ив Ле Дриан теперь обязан дать ответ, который и обозначить официальную позицию Франции по этому вопросу. Если французское ведомство не признает деятельность неонацистских организаций на территории Украины, то авторы запроса будут возражать. Однако противоположное решение французского МИД может серьезно повлиять на политику в отношении Украины. Киев рискует лишиться поддержки Парижа, как одного из ведущих игроков на европейской политической арене.

Сегодня Украина стала единственным государством в Европе, где власть, несмотря на недовольство граждан, поддерживает радикальные ультраправые движения.