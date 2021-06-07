«Наш президент»: Трамп призвал республиканцев бороться за «выживание Америки»

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Съезд Республиканской партии США, прошедший в минувшую субботу в Северной Каролине, назвать «очередным» не поворачивается язык. Под несмолкаемые аплодисменты и бессмертную «Боже, благослови Америку» кантри-исполнителя Ли Гринвуда на сцену поднялся Дональд Трамп – «наш президент», как представил его председатель партии в штате Майкл Уотли.

Бывший глава государства выступал перед своими сторонниками почти полтора часа, успев за это время перемыть кости действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, главному американскому инфекционисту Энтони Фаучи и китайским властям. Последним не повезло особенно: с них Трамп хочет получить 10 триллионов долларов в качестве «репараций» за коронавирус. Впрочем, обо всем по порядку.

Снова в игре

Не успел стихнуть голос Гринвуда, как Трамп сразу начал настраивать публику на нужный ему лад. В преддверии выборов в Палату представителей США (пройдут в ноябре 2022 года) республиканцам рассказали, как важно занять большинство кресел нижней палаты конгресса. Демпартию экс-президент обвинил почти во всех существующих проблемах в стране.

«Пока мы с вами тут собираемся, нашу страну, меж тем, уничтожают на наших глазах. Преступность катастрофически растет. Полицейские департаменты лишают финансирования и разрывают на части. Можете представить себе это? — обратился к зрителям Трамп. — Нелегальная миграция уже несколько месяцев растет чудовищными, невиданными ранее темпами. Наркотики ввозят тоннами. Взлетают цены на бензин».

Внешний вид спикера – строгий костюм и фирменный ярко-красный галстук – будто говорил о том, что Трамп «вернулся в игру» и, по сути, начал новую предвыборную кампанию, уверены британцы из The Guardian.

ТАСС / Chris Seward

О намерениях вновь баллотироваться в президенты республиканец, впрочем, напрямую не сказал, подразнив сторонников «перспективами». Для начала, заявил он, нужно занять Конгресс и перетянуть туда всех, кто готов бороться за «выживание Америки».

Трамп не обошел вниманием и прошедшие в 2020 году выборы, на которых он, по собственному мнению, все же победил. Джо Байден своим триумфом обязан «массовым фальсификациям», голосовавшим «мертвецам» и агитации либеральной платформы Facebook, объяснил бывший президент.

«Доказательств этому слишком много, чтобы о них говорить», — добавил он.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Время платить по счетам

Отдельного упоминания удостоился инфекционист Энтони Фаучи. Трамп припомнил ему, что в самом начале пандемии эксперт высказывался против ношения масок, однако потом поменял свою позицию и стал «профессиональным маскером». К тому же он со скепсисом относился к теории о том, что COVID-19 был создан искусственно в уханьской лаборатории в Китае.

«Он хороший парень, не великий врач, но отличный промоутер, — улыбнулся Трамп. — Он ошибался почти по каждому вопросу».

Пекину после спича Дональда Трампа в Северной Каролине остается только копить деньги. Каждая страна в мире, пострадавшая от коронавируса, имеет полное право требовать от Китая «репараций», сообщил экс-президент. США за время пандемии потеряли примерно 16 триллионов долларов, а значит выплаты в размере 10 триллионов вполне устроят Вашингтон.

«Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить», — подчеркнул Трамп, после чего зал взорвался аплодисментами.

Команду Джо Байдена республиканец окрестил «самой радикальной левой администрацией в истории», которая «разрушает» страну «губительными расовыми теориями». Дабы немного разрядить обстановку, Трамп оповестил собравшихся однопартийцев, что его старший сын Эрик по-прежнему «невысокого роста» (рост Эрика Трампа около двух метров).

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

«Атака на правых»

Экспертное сообщество отмечает, что две непримиримые партии уже начали готовиться к ноябрьским выборам 2022 года. Немного отдохнув после окончания президентского срока, Трамп набирает обороты для возвращения в политическую игру. Его помощники уже «приглядывают» за Алабамой, Флоридой, Джорджией и Огайо – «красными» штатами, где бывшему президенту уже готовы предоставить площадки для выступлений.

Вероятно, именно с южного побережья Трамп может начать «наступление» на Вашингтон. Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров считает, что ограничиваться одной частью страны не приходится. Несмотря на то, что республиканец проиграл выборы, его политические позиции в США весьма сильны, и считаться с ними необходимо.

«По всем опросам, формальным или неформальным, Трамп сохраняет лидерство среди представителей Республиканской партии, как наиболее узнаваемое и популярное лицо. При этом общее число его сторонников и противников примерно равное. Ему за один президентский срок удалось консолидировать консервативное крыло республиканцев, он очень сильно опережает всех своих возможных конкурентов. Если бы выборы [внутри республиканской партии] состоялись завтра, Трамп бы их взял», — рассуждает эксперт.

Против демократов у республиканцев не так давно появился козырь – российский трубопровод «Северный поток — 2» («СП-2»). Когда всем стало ясно, что «Газпром» все же закончит проект, обвинять кабинет Байдена в бездействии по этому вопросу стало куда легче. Уже не столь важно, что при Трампе Вашингтону точно так же не удавалось препятствовать строительству: отныне всех «собак» в части «СП-2» можно смело спускать на действующую администрацию.

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Многие тезисы Трампа с прошедшего съезда были слегка приукрашены, но с одной из его позиций спорить действительно трудно, добавил Александр Петров.

«Несмотря на всю последовательность Байдена в отношении Китая, все же его политика более мягкая, если сравнивать с политикой республиканцев. Хотя здесь Байден выигрывает в отношении коронавируса, ведь Трамп почти ничего не предпринимал против COVID-19. Весь парадокс сейчас в том, что центристы из Демпартии во многом сходятся с республиканцами. На выборах 2022 года мы можем вновь увидеть равное соотношение 50 на 50», — заключил американист.

Телеканал Fox News передает, что Дональд Трамп обвинил соратников Джо Байдена в «систематической атаке на правых». Экс-президент имел ввиду блокировку всех пользователей Facebook и Twitter, которые хоть как-то высказывались в поддержку Трампа или цитировали его слова. Сам республиканец на днях удалил свой сайт для публикации заявлений.