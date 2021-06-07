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Новая синтезированная форма кремния позволит создавать электронику следующего поколения

Наука
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Новая синтезированная форма кремния позволит создавать электронику следующего поколения
pixabay.com / stux

Ученые из США и Австралии синтезировали новую кристаллическую форму кремния с гексагональной структурой, которую можно использовать для создания электроники следующего поколения.

Специалисты из Института Карнеги в США совместно с коллегами из Австралийского национального университета и Мельбурнского королевского технологического университета разработали новый метод синтеза кристаллической формы кремния с гексагональной структурой. Такой материал в перспективе может использоваться для создания электронных устройств следующего поколения с превосходящими текущие параметрами.

Для его разработки исследователи применили продвинутый вычислительный инструмент под названием PALLAS, который способен высчитывать, как вода становится паром при нагревании или льдом при замораживании. С его помощью удалось понять механизм перехода структуры кремния.

Китайские ученые тем временем совершили важнейший шаг на пути к воспроизведению термоядерного синтеза. Они смогли побить рекорд по созданию термоядерного реактора, передает сайт 360tv.ru.

#разработка #кремний #синтез
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