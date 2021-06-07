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Кутузовский проспект в Москве встал из-за массового ДТП

Происшествия
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Кутузовский проспект в Москве встал из-за массового ДТП
wikipedia.org / salech hcelas / CC BY 3.0

Массовая авария с участием семи автомобилей заблокировала проезд по Кутузовскому проспекту. Пробка растянулась от места ДТП до Новоарбатского моста.

Городское управление ГИБДД сообщает об образовании крупного затора на Кутузовском проспекте из-за столкновения семи машин, включая автомобиль такси.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информации о погибших и пострадавших в результате аварии пока не поступало.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, массовое столкновение машин могло спровоцировать резкое торможение одного из водителей. Все обстоятельства аварии станут известны после проверки.

#москва #авария #дтп #пробка
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