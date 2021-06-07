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Госдуму возмутило желание Зеленского исключить русских из коренных народов Украины

Политика
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Госдуму возмутило желание Зеленского исключить русских из коренных народов Украины
ФБА «Экономика сегодня» / Борис Гришин

Госдума РФ возмущена предложением президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов страны.

Госдума назвала законопроект "О коренных народах" оскорблением исторической памяти и новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины. Российские депутаты призвали ПАСЕ и парламенты стран осудить предложение украинского лидера.

Думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками обратился к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов ЕС. Российские парламентарии призвали осудить попытку властей Украины разделить граждан страны, что может повлечь серьезные последствия.

#госдума #украина #зеленский
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