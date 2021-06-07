В НАТО выразили надежду на продолжение диалога с Россией

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ рассказал об ожиданиях от встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Во время выступления на конференции "Демократия в действии" Джоанэ сообщил, что на встрече американский и российский лидеры будут обсуждать поиск путей взаимодействия. По словам генсека НАТО, важно поддерживать контакты с Россией.

"Важно, чтобы продолжался диалог с Россией по стратегическому контролю, по ядерному противостоянию, по изменениям климата", — сказал политик.

Переговоры между президентами России и США пройдут 16 июня в Женеве.