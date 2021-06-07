Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

СК допросил экс-юриста ФБК* Любовь Соболь

Происшествия
60

СК допросил экс-юриста ФБК Любовь Соболь
instagram.com / @sobollubov

Бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже несколько раз вызывали на допрос.

Повторный допрос состоялся по статье 239 УК РФ. Об этом Соболь сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Предварительное заседание по так называемому "санитарному делу" запланировано на 7 июня. 8 июня состоится рассмотрение апелляционной жалобы по делу о противозаконном проникновении на частную территорию.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

#ск #допрос #соболь
Кот Дмитрия Губерниева "поработает" на Евро-2020
Кот Дмитрия Губерниева "поработает" на Евро-2020
Спорт
18:16 | 7 июня
Политолог Джаралла: российский фильм "Турист" стал сюрпризом для Франции
Политолог Джаралла: российский фильм "Турист" стал сюрпризом для Франции
Общество
18:08 | 7 июня
Россия за день. Главное: снег в Красноярске, выгодная ипотека для ростовчан и авария Гуменюка
Россия за день. Главное: снег в Красноярске, выгодная ипотека для ростовчан и авария Гуменюка
Дайджест
18:00 | 7 июня