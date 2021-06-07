СК допросил экс-юриста ФБК* Любовь Соболь

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Бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже несколько раз вызывали на допрос.

Повторный допрос состоялся по статье 239 УК РФ. Об этом Соболь сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Предварительное заседание по так называемому "санитарному делу" запланировано на 7 июня. 8 июня состоится рассмотрение апелляционной жалобы по делу о противозаконном проникновении на частную территорию.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России