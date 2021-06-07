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У телеведущей Ксении Собчак хотят отсудить 50 млн рублей

Происшествия
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У телеведущей Ксении Собчак хотят отсудить 50 млн рублей
Global Look Press / Zamir Usmanov

На Ксению Собчак подали в суд из-за высказываний, которые телеведущая сделала во время проведения ПМЭФ в Петербурге.

Иск направила юрист. Она заявила, что Собчак позволила себе двусмысленное высказывание о "проституции". Девушка обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Предполагаемая сумма компенсации, которую запросила сторона потерпевшей, составляет 50 миллионов рублей. Дело будет рассматривать Останкинский районный суд Москвы. Как заявила сама Собчак, она не думала, что ее слова могут восприняться как оскорбление.

#суд #иск #собчак
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