Политолог Елисеева объяснила отказ Байдена от встречи с Зеленским

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Президент США Джо Байден мог отказаться от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

На данный момент глава Соединенных Штатов сосредоточен на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным. С таким мнением выступила политолог Наталия Елисеева.

"Не могу сказать, что этот знак плохой. Но этот знак свидетельствует о том, что для Байдена Украина, украинская политика, отношения с Украиной не в приоритете. Сейчас для него самое важное — встреча с Путиным", — передает слова эксперта сайт 360tv.ru.

Президент США сначала хочет провести встречу с российским коллегой, договориться, а потом уже делать заявления. Однако речи о разрыве отношений между Вашингтоном и Киевом пока не идет, добавила Елисеева.