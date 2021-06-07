«Ублюдок и шут»: Кедми жестко раскритиковал Зеленского

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Правление президент Украины Владимира Зеленского вызвало резко негативную реакцию у военно-политического эксперта Якова Кедми. Дипломат считает, что Зеленский позорит украинский и еврейский народы.

Кедми в эфире израильского телеканала Iton.TV на предложение прокомментировать политику действующего президента Украины не смог сдержать эмоций.

«Этого ублюдка, шута, который является позором и еврейского, и украинского народа, как можно комментировать? Он понимает, что говорит и делает? Человек без стыда без совести. До чего он довел свою страну», — возмутился эксперт.

Он считает, что Зеленскому нужно посмотреть в глаза людям, своим избирателям. Кедми напомнил, что президент Украины не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Кроме того, Зеленский сделал все с точностью наоборот, заявил эксперт.

«Даже в эту поруганную, избитую, изнасилованную Украину он добавил того, чего не было. С такой наглостью, с таким презрением относиться к своему народу мало кто может», — сокрушался Кедми.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин также резко высказался о годах правления украинского лидера. По мнению Кузьмина, годы президентства Зеленского стали «сплошным провалом» для Украины.