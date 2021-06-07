Гудков получил штраф по делу о незаконном митинге

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Дмитрия Гудкова оштрафовали на 10 тысяч рублей за незаконный митинг, который прошел в поддержку Навального 23 января.

Ранее бывший депутат Дмитрий Гудков уехал на Украину, его семья осталась в Москве. Он рассказал, что его отъезд носит временный характер.

Дмитрия Гудкова и его родственницу задержали в Москве 1 июня. Им вменяли в вину причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды. По предварительным данным, сумма задолженности составляет свыше 1 млн рублей.

После освобождения Гудкова из ИВС главным фигурантом дела станет его тетя, Ирина Ермилова. Компания, сведения о которой изучает следствие, оформлена на нее, и она — единственный учредитель.