Путин «повышает ставки». Политолог объяснил причины выхода России из ДОН

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Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из Договора по открытому небу, чтобы «повысить ставки» на предстоящем саммите с американским лидером Джо Байденом в Женеве. К такому выводу в разговоре с «Политикой Сегодня» пришел руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Собственно говоря, о том, что договор буден денонсирован было известно уже давно, на самом деле ничего нового в этом нет. Просто Путин показывает еще раз, что для него такое суверенитет — независимость от любых внешних воздействий. Раз собирались — сделали, не важно есть встреча с Байденом или нет встречи с Байденом», – отмечает эксперт.

Этот шаг, по мнению политолога, демонстрирует прогресс Москвы в умении вести внешнюю политику. Кроме того, по словам Калачева, Россия стремится сделать как можно больше до встречи в Швейцарии, чтобы президентам «было о чем поговорить».

Напомним, что Договор по открытому небу (ДОН) разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участников. Он был подписан 24 марта 1992 года в Финляндии представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе Россией.

В конце 2020 года из договора вышли Соединенные Штаты заявив, что Россия якобы не соблюдала соглашение. При этом большинство союзников США по НАТО по-прежнему остаются участниками ДОН, а значит, могут делиться полученной об РФ информацией. Подписанный Путиным закон о денонсации закроет российское небо от любых разведок.