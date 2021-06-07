Онищенко рассказал, как спасти Бурятию от коронавируса

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Среди остальных российских регионов Бурятия вырывается вперед, однако далеко не по тем показателям, по которым хотелось бы. Республика вошла в тройку лидеров по скорости распространения вируса COVID-19 (на первом месте Москва, за ней Санкт-Петербург). Свободных коек для зараженных почти не осталось — 9% на весь регион, сообщили в республиканском оперативном штабе.

На фоне этого власти вернули жесткие антикоронавирусные ограничения: все бурятские общепиты работают только до 23:00 (причем за одним столом не должно быть больше четырех человек), массовые мероприятия отменили или перенесли, а Всероссийские спортивные соревнования решили проводить без зрителей с обязательным тестированием всех участников.

Академика РАН и депутата Государственной думы РФ Геннадия Онищенко не удивил всплеск заболеваний в восточносибирской республике. У бурятских властей не было другого выбора, кроме как вернуть изрядно поднадоевшие местным жителям ограничения. Самое главное, что регион не могут полностью изолировать от страны, а все остальное можно перетерпеть, убежден парламентарий.

«Полностью закрытых регионов у нас нет и не будет, это невозможно. А то, что они ввели ограничения, это нормальная практика для нашего времени, ничего нового в этом нет. Я, правда, пока с ними [бурятами] не говорил. Вот завтра поговорю», — предупредил Онищенко.

flickr.com / Olga Kruglova

Ученый уже высказывал точку зрения, согласно которой вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной. Онищенко не изменил своим принципам и на этот раз: спасти Бурятию от COVID-19 могут только прививки «Спутником V» или «ЭпиВакКороной», заверил он.

«У нас [в этой области] есть два законодательства: по иммунопрофилактике и трудовое. Вакцинация от коронавируса – это элемент вашей техники безопасности. Как рабочему на производстве выдают защитную одежду и очки, так и всем остальным нужно быть привитыми. Это должно быть условием трудового договора, что вы, в случае подъема заболеваемости COVID-19 или гриппа, обязаны привиться, чтобы ваше предприятие не тратило деньги на ваше лечение. По этому направлению у нас неисчерпаемые возможности, которые сегодня не используются», — посетовал депутат.

Он добавил, что поменять структуру трудовых договоров нужно в таких сферах, как общественное питание, торговля, медицина, журналистика и транспорт.

«Работников этих сфер нужно прививать без излишних рефлексий на тему прав человека», — подытожил Онищенко.

Подробнее о том, чем отличаются вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», можете прочитать в нашем материале.