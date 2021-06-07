Шугалей навал взрыв в Сабхе доказательством образования в Ливии террористического хаба

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Прогнозы по превращению Ливии в зону нестабильности подтвердились после теракта в Сабхе, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Блокпост в городе Сабха на юге Ливии был атакован боевиками. В результате взрыва заминированного автомобиля погибло не менее четырех человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы запрещенной в России организации "Исламское государство"*. Об опасности в южном регионе Феццан до того говорилось в документальном фильме ФЗНЦ "Новая террористическая угроза миру".

"И в нем наши выводы о происходящем предельно ясны — Ливию превращают в новую горячую точку, террористический хаб", — предупреждал ранее Шугалей.

Социолог выразил соболезнования родственникам погибших, пишет ФАН. Правоохранительные органы города подтвердили гибель двоих капитанов при взрыве на контрольно-пропускном пункте. Премьер Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба выступил с осуждением действий боевиков.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации