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Мэр Троицка отстранен от должности из-за уголовного дела

Россия
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Мэр Троицка отстранен от должности из-за уголовного дела
chelyabinsk.er.ru / Партия «Единая Россия»

Троицкий суд по ходатайству прокурора отстранил от должности мэра города Александра Виноградова на время рассмотрения уголовного дела. Об этом сообщило издание Znak.

«Ходатайство удовлетворено, но решение не вступило в силу и будет обжаловано подсудимым», — сообщили в суде.

Гособвинитель подал прошение об отстранении мэра от обязанностей в ходе рассмотрения уголовного дела о превышении Виноградовым должностных полномочий. Ему вменяют незаконную передачу теплосетей между организациями. Сумма ущерба составила 9 млн рублей.

Политик уже заявил, что с выдвинутыми обвинениями не согласен.

Ранее, 23 марта, градоначальнику изменили меру пресечения — из под стражи Виноградова отправили под домашний арест.

#россия #политика #троицк #Мэр Виноградов
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