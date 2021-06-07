Мэр Троицка отстранен от должности из-за уголовного дела

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Троицкий суд по ходатайству прокурора отстранил от должности мэра города Александра Виноградова на время рассмотрения уголовного дела. Об этом сообщило издание Znak.

«Ходатайство удовлетворено, но решение не вступило в силу и будет обжаловано подсудимым», — сообщили в суде.

Гособвинитель подал прошение об отстранении мэра от обязанностей в ходе рассмотрения уголовного дела о превышении Виноградовым должностных полномочий. Ему вменяют незаконную передачу теплосетей между организациями. Сумма ущерба составила 9 млн рублей.

Политик уже заявил, что с выдвинутыми обвинениями не согласен.

Ранее, 23 марта, градоначальнику изменили меру пресечения — из под стражи Виноградова отправили под домашний арест.