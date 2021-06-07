Сенатор Пушков обозначил место Украины в схватке великих держав

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Украина является не более, чем тактическим инструментом в схватке США, России и Китая. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации подчеркнул, что в Киеве серьезно ошиблись, когда посчитали себя центром мира из-за конфликта с Москвой. Пушков обозначил место Украины в схватке великих держав и назвал ее тактическим инструментом.

"США могут его по необходимости использовать, а могут и проигнорировать", — написал эксперт в Telegram-канале.

По словам сенатора, на кону куда более важные вещи. Роль Украины в мировой политике — не более, чем скромная, констатировал Пушков.

Президент США Джо Байден передумал встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает сайт 360tv.ru. Политики могли провести переговоры до саммита главы США с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.