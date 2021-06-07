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На Украине лишили Лукашенко звания почетного доктора наук

Политика
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На Украине лишили Лукашенко звания почетного доктора наук
Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора наук, заявила представитель вуза.

Уточняется, что он стал первым из 107 человек, кого учебное заведение лишило звания доктора наук.

"Сегодня принято такое решение", — отметила представитель вуза.

Ранее белорусский лидер рассказал, что западные страны при помощи недружественных действий пытаются дотянуться до Российской Федерации. По его словам, они также стремятся устранить конкурента в виде Белоруссии.

#украина #вуз #лукашенко
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