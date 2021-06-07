В Британии хотят списать пьянство солдат НАТО в Эстонии на происки «российских спецслужб»

mon.gov.pl / Пресс-служба министерства обороны Польши

Отряд британских солдат устроил пьяную потасовку в эстонском поезде. Ситуация якобы могла возникнуть из-за "российского вмешательства", пишут западные СМИ.

Сотрудники эстонской полиции задержали группу солдат из Британии. Будучи в нетрезвом состоянии, они устроили дебош в эстонском поезде. За это бойцы были высажены неподалеку от границы с РФ. Произошедшее якобы могло быть тщательно спланированной провокацией "российских спецслужб", пишет британское издание Mirror, передает "ПолитРоссия".

Военная полиция НАТО приняла дебоширов, они подвергнуты дисциплинарным взысканиям. По факту инцидента было начато расследование. В итоге конфликт якобы мог произойти из-за действий "российских агентов", пишут журналисты. Также авторы напомнили о предыдущем случае, произошедшем месяц назад. Тогда эстонцы и британцы подрались в баре из-за женщины.