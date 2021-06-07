Богатейший человек в мире намерен совершить полет в космос 20 июля

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Основатель Amazon, богатейший человек на планете Джефф Безос сообщил, что собирается 20 июля отправиться в космос.

В путешествие миллиардер отправится на корабле New Shepard в компании своего брата. Безос признался, что мечтал о полете в космос с пяти лет.

Компания американца Blue Origin ранее дала старт онлайн-аукциону по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля. Торги пройдут 12 июня в режиме реального времени.

Из заявления компании следует, что братья Безос полетят в космическое пространство вместе с победителем. Аппарат New Shepard совершил уже 15 тестовых полетов, последний из них — в середине апреля.