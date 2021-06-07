Ученый Оленченко заявил о глубокой некомпетентности Зеленского в отношении США

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Власти Украины хотят считать себя главными союзниками США в Европе и грезить, что Вашингтон должен с ними советоваться по вопросам России и Евросоюза.

Соответствующее заявление сделал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский нашел платформу, чтобы прокомментировать отмену США пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2". Глава государства дал обширное интервью порталу Axios.

"Если говорить о каком-то разочаровании, то оно касается не Украины как страны, а самого Владимира Зеленского и властей Киева, а именно министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и премьер-министра Дениса Шмыгаля<...>Им хочется считать себя главными союзниками США в Европе и грезить, что Вашингтон должен с ними советоваться о том, что американцам делать в Евросоюзе и в отношениях с Россией", — объяснил эксперт.

Оленченко подчеркнул, что такое поведение говорит о глубокой некомпетентности и болезненной политической психологии украинских деятелей, пишет "Экономика сегодня".