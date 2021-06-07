Бортник считает, что Запад не оставит Украину без поддержки

ФБА «Экономика сегодня» / Петро Панч

Публичные заявления украинского президента Украины Владимира Зеленского указывают на то, что отношения Киева с лидерами США, Германии и Франции ухудшились и все инструменты закулисной дипломатии уже исчерпаны.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал украинский политолог Руслан Бортник, комментируя слова Зеленского о том, что действия президента США Джо Байдена заставляют Киев усомниться в непоколебимой поддержке американского государства.

Как считает эксперт, украинский президент понимает, что действия нынешней американской администрации, направленные на улучшение отношений с Берлином, в том числе и отказ от санкций против «Северного потока – 2», бьют и по его репутации, и по интересам Украины.

«С одной стороны, Зеленский пытается оказать публичное давление на лидеров Запада, а с другой стороны – снять с себя ответственность за будущее ухудшение ситуации вокруг Украины». – объяснил Руслан Бортник.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В то же время, по его словам, публичные обвинения в адрес западных лидеров ведут к усилению кризиса в этих странах, так как высказанные обвинения подхватывает местная оппозиция. В качестве примера, Бортник напомнил о действиях партии «Зеленые» в Германии и антироссийских групп внутри американского истеблишмента.

«Но это все не означает отказ Запада от поддержки Украины. Двухпартийный консенсус внутри США и консенсус внутри европейских элит будет требовать сохранения поддержки Киева в его противостоянии с Кремлем», — отметил политолог.

Поэтому, заключил Руслан Бортник, Запад продолжит оказывать Украине поддержку, но Зеленский при этом будет лишен выгодной для него коммуникации с американским, немецкими и французскими лидерами.