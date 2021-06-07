Вдовец Валентины Легкоступовой вспомнил, как его хотели убить

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Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Фирсов рассказал, как едва не умер. Яхтсмен вспомнил о покушении и раскрыл детали неприятного инцидента.

Покушение на Юрия Фирсова произошло в одной из гостиниц в Турции. По его словам, незнакомец подкрался к нему сзади и ударил по голове. После удара, яхтсмена поставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом он рассказал в рамках программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Ведущий передачи Дмитрия Борисова отметил: вдовец Валентины Легкоступовой покинул Россию после очередной попытки договориться с родственниками покойной супруги, но после нападения в страхе за свою жизнь вернулся в Москву.

"Меня зашили за 1,5 тысячи лир после удара по голове. Здесь шов длинный сантиметров на десять", — рассказал мужчина.

Придя в себя, Фирсов столкнулся с серьезными последствиями — он стал заикаться и частично потерял память. Телеведущий подчеркнул, что его травмы похожи на те, который стали причиной смерти известной исполнительницы.