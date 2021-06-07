«Пошли на поводу»: Колосков назвал незаконным решение УЕФА по форме сборной Украины

facebook.com / Андрей Павелко

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал неправомерными действия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который одобрил форму сборной Украины для выступления на матчах Евро-2020.

На форме изображена карта Украины, включающая неподконтрольные Киеву территории Донбасса и полуостров Крым, а также красуются лозунги украинских националистов: «Слава Украине! Героям слава!».

«Я считаю, что это неправомерные действия украинских футбольных властей и неправомерные действия УЕФА. Карта — не карта, контуры. Раз контуры государства [нанесены], значит, здесь есть определенная политическая подоплека. А лозунги никакого отношения к карте не имеют и к экипировке тоже», — заявил Колосков в беседе с «Политикой Сегодня».

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Ранее в пресс-службе организации сообщили, что форма украинской сборной соответствует правилам экипировки. Как объяснил «ПС» бывший член исполкома УЕФА (1994 — 2009) Колосков, изображение полноценной карты на форме недопустимо, именно поэтому Украина нанесла на комплекты одежды контуры территории.

«На игровой майке Украины есть государственный герб. Для чего все это дело подкреплять еще и контурами? УЕФА же понимает, что все это вызовет общественный резонанс в России. Почему они на это пошли — мне непонятно. Они ссылаются на какие-то правила, которые якобы не запрещают подобного рода символику? Меня такое объяснение не устраивает», — рассуждает собеседник издания.

facebook.com / Андрей Павелко

Недоумение вызывает и тот факт, почему УЕФА поддался на провокации со стороны Киева, констатировал Колосков.

«Мнение мое такое — это политическая провокация со стороны Украинской ассоциации футбола, но почему-то УЕФА пошел у них на поводу. Но почему — объяснить не могу», — подытожил почетный президент РФС.

В воскресенье, 6 июня комплекты формы презентовал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. По его словам, футболка является «символом для каждого украинца», поскольку на ней запечатлена «неделимая страна» вместе с Крымом, Донецком и Луганском.

facebook.com / Андрей Павелко

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новую форму украинской сборной отчаянной художественной провокацией. По ее словам, подобный способ поднять боевой дух уже не нов.

Власти Крыма призвали УЕФА проявить здравомыслие и не допустить превращения футбола в арену политического противостояния. Как отметил председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, налицо попытка деморализовать российских спортсменов.