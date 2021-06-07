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Путин проведет встречу с депутатами Госдумы 21 июня

Политика
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Путин проведет встречу с депутатами Госдумы 21 июня
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 июня проведет встречу с депутатами Государственной думы РФ по поводу окончания работы седьмого созыва.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что лидер России в любом случае пообщается с кремлевским пулом после саммита с главой Соединенных Штатов Джо Байденом, который состоится в Женеве. Также он добавил, что тема переговоров Путина и Байдена проговаривается, но решение должно быть обоюдным.

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