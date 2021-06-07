Российские туроператоры назовут способы вернуть долги клиентам на фоне пандемии

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Российские туроператоры рассказали о попытках рассчитаться с туристами на фоне пандемии. Росавиация и Ростуризм аннулирует рейсы, которые использовались как лазейки для компаний.

Медиагруппа "Патриот" пригласила российских туроператоров для обсуждения на тему ограничений для путешественников на фоне распространения коронавирусной инфекции. Одна из главных проблем, с которыми столкнулись турфирмы — трудности, связанные с возвратом долгов клиентам, чьи поездки сорвались из-за нерегулярного авиасообщения. Многие компании отправляют туристов грузопассажирскими рейсами в те страны, границы которых все еще не открыты для гостей, передает ФАН.

Недавно Ростуризм предупредил, что данные рейсы будут аннулированы. Тем не менее, российские туроператоры уверены, что эта лазейка — единственный способ вернуть авансы в виде ваучеров. Кроме того, напряженная ситуация усложняется из-за невыполненных обязательств перед клиентами после того, как их деньги были задепонированы туристическими компаниями.

Пресс-конференция с участием представителей турфирм состоится в понедельник, 7 июня, в 16:30. Эфир мероприятия станет доступен в группе ФАН "ВКонтакте".