Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Песков назвал предметом пристального внимания расследование по делу MH17

Политика
83

Песков назвал предметом пристального внимания расследование по делу MH17
russia-asean20.ru /

Москва наблюдает за судом по делу MH17 с помощью доступной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал процесс расследования по делу о крушении малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году предметом самого пристального внимания. Он выступил перед журналистами.

Кремль, в отличие от других сторон, не игнорирует альтернативную информацию по делу. Однако Россия не является частью расследования и не может оказывать влияние, пояснил Песков.

#песков #расследование #mh17
Неонацизм на Украине поставил под угрозу отношения Киева и Парижа
Неонацизм на Украине поставил под угрозу отношения Киева и Парижа
Политика
17:30 | 7 июня
Глава Евросовета констатировал низкий уровень отношений Москвы и Брюсселя
Глава Евросовета констатировал низкий уровень отношений Москвы и Брюсселя
Политика
17:27 | 7 июня
Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена
Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена
Политика
17:27 | 7 июня