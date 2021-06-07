Песков назвал предметом пристального внимания расследование по делу MH17

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Москва наблюдает за судом по делу MH17 с помощью доступной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал процесс расследования по делу о крушении малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году предметом самого пристального внимания. Он выступил перед журналистами.

Кремль, в отличие от других сторон, не игнорирует альтернативную информацию по делу. Однако Россия не является частью расследования и не может оказывать влияние, пояснил Песков.