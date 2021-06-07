Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Известный телеведущий Кузичев подведет итоги недели в пресс-клубе "Петербургский уикенд"

Политика
54

Известный телеведущий Кузичев подведет итоги недели в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев вместе с главными редакторами петербургских СМИ в День России обсудят итоги недели.

Встреча состоится 12 июня в 13:00 в рамках пресс-клуба "Петербургский уикенд", сообщает Федеральное агентство новостей. В мероприятии также примут участие гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич и главред издания PolitRussia.com Руслан Осташко.

Журналисты обсудят итоги Петербургского международного экономического форума, открытие границ, ЕГЭ, российско-белорусское сотрудничество, а также шпионский скандал, в котором замешаны спецслужбы США. Согласно регламенту, участники обменяются мнениями по актуальной новостной повестке, а по окончании официальной части продолжат общение неформально.

Встреча станет вторым подобным мероприятием на площадке медиацентра "Патриот", первая состоялась в мае.

#россия #петербург #осташко #малькевич #Кузичев
Неонацизм на Украине поставил под угрозу отношения Киева и Парижа
Неонацизм на Украине поставил под угрозу отношения Киева и Парижа
Политика
17:30 | 7 июня
Глава Евросовета констатировал низкий уровень отношений Москвы и Брюсселя
Глава Евросовета констатировал низкий уровень отношений Москвы и Брюсселя
Политика
17:27 | 7 июня
Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена
Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена
Политика
17:27 | 7 июня