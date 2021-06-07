Песков анонсировал беседу Путина с журналистами после саммита с Байденом

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко
Президент РФ Владимир Путин встретится с журналистами после саммита с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава государства побеседует с представителями кремлевского пула, отметил он. Песков выступил перед журналистами.
"В любом случае с кремлевским пулом президент Путин пообщается по завершении программы", — подчеркнул пресс-секретарь.
Представитель Кремля также прокомментировал тему совместной пресс-конференции президентов. По словам Пескова, этот вопрос прорабатывается.