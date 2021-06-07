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Песков анонсировал беседу Путина с журналистами после саммита с Байденом

Политика
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Песков анонсировал беседу Путина с журналистами после саммита с Байденом
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Президент РФ Владимир Путин встретится с журналистами после саммита с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства побеседует с представителями кремлевского пула, отметил он. Песков выступил перед журналистами.

"В любом случае с кремлевским пулом президент Путин пообщается по завершении программы", — подчеркнул пресс-секретарь.

Представитель Кремля также прокомментировал тему совместной пресс-конференции президентов. По словам Пескова, этот вопрос прорабатывается.

#путин #песков #байден #журналисты
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