Врио главы Белгородской области пересадил чиновников в инвалидные коляски

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Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел эксперимент: чиновники региона пересели в инвалидные коляски, чтобы оценить обустроенность города для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщило издание «Московский Комсомолец. Белгород».

По улицам Старого Оскола чиновники на колясках отправились вместе с заместителем главы администрации округа по строительству Степаном Ильяевым и руководителем общественной организации инвалидов «Мы вместе» Юрием Карапузовым.

Участники акции проверяли улицы и тротуары. Они пришли к выводу, что пандус у МФЦ является наиболее удобным в городе. А вот некоторые территории во дворах не удовлетворили требований экспериментаторов — возвышение тротуаров не позволило продолжить путь на инвалидной коляске.

Съезды также оказались непригодны для передвижения людей с ограниченными возможностями — чиновники отметили большой угол наклона, уточнив, что при строении новых объектов в городе нужно учесть имеющиеся недочеты.