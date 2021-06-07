Песков назвал санкционную политику США бессмысленной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал США выйти из "порочного круга" санкций.

По словам спикера Кремля, санкционная политика Вашингтона против России является бессмысленной. Ограничительные меры "не позволяют добиваться каких-то целей".

"Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну теоретически из которого, конечно, нужно выходить", — сказал Песков.

Он отметил, что Белый дом предпринимает санкции без каких-либо конкретных целей. Единственным способом, с помощью которого можно решить разногласия, является основанный на взаимном уважении диалог.