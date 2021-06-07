Песков не располагает информацией о выдворении из РФ украинского спецагента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает причин выдворения агента украинских спецслужб Алексея Семеняки за пределы страны.

Семеняка работал в крупных российских IТ-компаниях и мог владеть секретными данными. В ФСБ сообщили, что мужчина был задержан и депортирован. На допросе он подтвердил факт связи с украинской разведкой.

Песков посоветовал журналистам обратиться за развернутым комментарием к спецслужбам, так как Кремль не имеет к этому процессу никакого отношения.