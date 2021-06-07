В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал в Россию

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причину, по которой эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не приехал в Россию на ПМЭФ-2021.

В разных странах мира из-за пандемии коронавируса продолжают действовать определенные ограничения. Когда они будут сняты, визит эмира Катара в Россию обязательно состоится, объяснил Песков.

Так он опроверг предположение журналистов, что шейх не посетил РФ из-за невозможности встретиться с президентом Владимиром Путиным.