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В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал в Россию

Политика
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В Кремле объяснили, почему эмир Катара не приехал в Россию
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причину, по которой эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не приехал в Россию на ПМЭФ-2021.

В разных странах мира из-за пандемии коронавируса продолжают действовать определенные ограничения. Когда они будут сняты, визит эмира Катара в Россию обязательно состоится, объяснил Песков.

Так он опроверг предположение журналистов, что шейх не посетил РФ из-за невозможности встретиться с президентом Владимиром Путиным.

#россия #кремль #катар
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