С 10 июня для туристов из России станет открыта еще одна страна

Global Look Press / Allexander Makarov/Russian Look

Власти Азербайджана приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, в том числе и россиянам, с 10 июня.

Однако придется соблюсти ряд условий. Так, въезд на территорию государства разрешат вакцинированным или переболевшим COVID-19 россиянам. Также следует предоставить результаты ПЦР-теста, они должны быть отрицательными.

Что касается несовершеннолетних туристов, то им следует предъявить только справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Раньше, чтобы попасть в Азербайджан, требовалось получить разрешение от оперативного штаба при кабинете министров республики.