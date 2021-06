Безпалько: вопрос о встрече Зеленского с Байденом решится на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский разочаровался в смене позиции президента США Джо Байдена по России. В большом интервью порталу Axios он выразил «удивление» отказу США от санкций по «Северному потоку — 2», призвал НАТО «немедленно» принять Украину в свои ряды, а под конец и вовсе заявил, что готов переговорить с Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным.

Эксперты полагают, что Зеленскому не стоит рассчитывать на американского коллегу, который будет действовать исключительно в собственных интересах.

EXCLUSIVE: Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he learned through the press — not any direct heads-up — that Biden had decided to stop trying to block a Russian pipeline that Ukraine sees as a dire national security threat. https://t.co/HtQhO8lgTe