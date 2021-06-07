Безпалько: вопрос о встрече Зеленского с Байденом решится на переговорах с Путиным

president.gov.ua / Офіс Президента України

Украинский лидер Владимир Зеленский разочаровался в смене позиции президента США Джо Байдена по России. В большом интервью порталу Axios он выразил «удивление» отказу США от санкций по «Северному потоку — 2», призвал НАТО «немедленно» принять Украину в свои ряды, а под конец и вовсе заявил, что готов переговорить с Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным.

Эксперты полагают, что Зеленскому не стоит рассчитывать на американского коллегу, который будет действовать исключительно в собственных интересах.

EXCLUSIVE: Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he learned through the press — not any direct heads-up — that Biden had decided to stop trying to block a Russian pipeline that Ukraine sees as a dire national security threat. https://t.co/HtQhO8lgTe — Axios (@axios) June 6, 2021

Майкл Джордан в политике

В большей степени Зеленского расстроил тот факт, что об отказе США вводить ограничительные меры против компании оператора «СП-2» Nord Stream 2 AG он узнал «из прессы». По его словам, отношения стратегических партнеров должны быть «прямыми».

«К сожалению, оно [решение — прим. ред.] определенно не направлено на поддержку Украины. Я искренне полагал, что, когда дело касалось "Северного потока — 2", США оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены. <…> Все эти действия ослабляют уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке», — отметил президент.

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Перестал чувствовать «поддержку» Киев и со стороны НАТО. Зеленский считает, что вопрос со вступлением Украины в Альянс надо решать немедленно — якобы страна находится «в опасности» и «на кону ее независимость».

«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. <…> Именно сейчас нам нужна помощь», — причитал украинский лидер.

Напоследок Зеленский прошелся по фигуре Джо Байдена, назвав его «определенно прагматичным, содержательным и достаточно умным» политиком в отношениях с Россией. Он выразил надежду, что изменение позиции Вашингтона — не что иное, как часть стратегии демократа.

Global Look Press / Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

«Я верю все же, что Байден — [известный баскетболист Майкл] Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и США. У России будет отличная возможность взять верх над США», — посетовал Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства изъявил желание встретиться с Байденом перед его переговорами с Путиным, несмотря на то, что «планы и плотный график президента США могут этого не позволить».

«Но выбирать именно ему. Как гарант Конституции Украины я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи с Путиным в Женеве», — подытожил Зеленский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Правила существуют, чтобы их нарушать

Логика последних действий Джо Байдена довольно проста: принимая решения, глава Белого дома всегда исходит из национальных интересов США, а поэтому завершение «Северного потока — 2» вполне допустимо, объяснил корреспонденту «Политики Сегодня» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«Очевидно, что санкции против “СП-2” американцы не стали вводить по своим причинам. Байден собирается обсуждать с Путиным пути поиска возможного компромисса, разграничение сфер влияния, выяснение спорных моментов. Но все это, конечно, скорее всего, будет рассматриваться в глобальном контексте, потому что Россия и США — это державы глобального уровня», — сказал эксперт.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

При этом Украина сейчас стоит у Вашингтона далеко не на первом месте, констатировал Безпалько. Так, если бы США действительно хотели принять государство в НАТО, они давно бы уже начали процедуру приема и оправдали ее, к примеру, наличием военного конфликта и территориальных споров.

«Тот, кто правила придумывает, всегда может их изменить. Но США не хотят принимать Украину в НАТО. Если она и будет обсуждаться [на встрече Байдена и Путина], то глубоко на периферии, как один из маленьких-маленьких элементов. Из тех элементов, от которых все чрезвычайно устали. Не думаю, что Зеленский сам верит в то, что говорит. И никто спрашивать его мнения не будет», — полагает собеседник издания.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Интервью президента Украины рассчитано на внутреннюю аудиторию, не сомневается Безпалько. Зеленский хочет продемонстрировать, насколько он «мощный президент» и как он смело выставляет условия американскому коллеге. Тем самым украинский лидер попросту повышает свою значимость, узнаваемость и имидж в глазах избирателей (выборы на Украине пройдут в марте 2024 года).

«Но это никак не влияет на реальные события. Не думаю, что Байден будет встречаться с Зеленским, потому что тот заявил о своем желании. Встречаться ли Зеленскому с кем-то, будут решать Байден и Путин. Украинские элиты не субъектны и не самостоятельны, им в принципе все это спускают сверху даже не из Госдепартамента США, а из дипмиссий», — подытожил политолог.

В конце апреля Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным, подчеркнув, что место проведения переговоров не имеет значения. До этого Зеленский предлагал Путину побеседовать «любой точке Донбасса, где идет война».

В ответ российский лидер указал, что вопрос Донбасса следует обсуждать в первую очередь с представителями ДНР и ЛНР и предложил Зеленскому приехать в Москву «в любое время».