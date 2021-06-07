В Кремле не следили за отъездом Гудкова на Украину

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Кремль не следил за отъездом бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля опроверг наблюдение за отъездом экс-парламентария. По словам Пескова, любой гражданин может покинуть страну, если нет ограничений.
"Это свободный процесс", — констатировал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Дмитрий Гудков ранее поделился с РИА Новости, что ему понадобились медицинская страховка и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус для пересечения украинской границы.