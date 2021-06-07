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Песков призвал Минск раскрыть имя "российского инвестора" Telegram-канала Nexta

Политика
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Песков призвал Минск раскрыть имя «российского инвестора» Telegram-канала Nexta
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании Telegram-канала Nexta.

По его словам, официальный Минск должен раскрыть подробности о деятельности некоего "российского бизнесмена", который якобы финансировал признанный экстремистским в Белоруссии Telegram-канал Nexta.

"Вряд ли можно играть в кошки-мышки", — сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что задержанный в Минске создатель Telegram-канала Роман Протасевич может сам назвать имя "бизнесмена из РФ".

#песков #белоруссия #Nexta
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