Песков призвал Минск раскрыть имя «российского инвестора» Telegram-канала Nexta

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании Telegram-канала Nexta.

По его словам, официальный Минск должен раскрыть подробности о деятельности некоего "российского бизнесмена", который якобы финансировал признанный экстремистским в Белоруссии Telegram-канал Nexta.

"Вряд ли можно играть в кошки-мышки", — сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что задержанный в Минске создатель Telegram-канала Роман Протасевич может сам назвать имя "бизнесмена из РФ".