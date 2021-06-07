Умер режиссер, снимавший сюжеты для киножурнала «Ералаш»

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Российский режиссер, сценарист, продюсер и писатель, народный артист РФ Валерий Лонской ушел из жизни на 81-м году жизни в Москве.

Лонской на протяжении долгого времени боролся с коронавирусом. Он вместе с женой попал в больницу в Коммунарке. Супруга режиссера Надежда сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в своем Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Валерий Лонской также получил известность как автор повестей, романов и эпиграмм. Плахов выразил соболезнования родным и близким умершего. По его словам, Лонского любили друзья, а особенно актеры, с которыми он работал.