Песков предложил дождаться официальной реакции УЕФА на форму сборной Украины

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Необходимо дождаться официальной реакции УЕФА на форму сборной Украины по футболу на Евро-2020. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал инцидент с формой украинских футболистов. На одежде обнаружились очертания Крыма. По мнению Пескова, это не подстегнет напряженность.

"Спорт есть спорт", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Песков призвал не разжигать ненависть и дождаться официальной реакции УЕФА.