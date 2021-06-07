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Портал Axios сообщил, что Байден передумал организовывать встречу с Зеленским

Политика
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Портал Axios сообщил, что Байден передумал организовывать встречу с Зеленским
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Глава Белого дома Джо Байден передумал организовывать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает портал Axios, к такому решению пришла администрация Байдена. Источник в Белом доме сообщил журналистам, что в Вашингтоне обговаривали возможность встречи Байдена и Зеленского перед саммитом с президентом РФ Владимиром Путиным, но от такой возможности отказались.

Источник сообщил, что отмена переговоров связана с решением Зеленского сменить руководство "Нафтогаза", так как в Белом доме восприняли этот сигнал, будто Украина отказывается бороться с коррупцией. Сам Зеленский заявил, что готов на переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным. Украинский президент сообщил, что хотел бы обсудить с Байденом тему "Северного потока — 2".

#украина #байден #зеленский
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