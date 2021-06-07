Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Мужчина проник на территорию посольства США в Москве

Происшествия
/ Обновлено: 07 июня 2021 15:39 56

Мужчина проник на территорию посольства США в Москве
ФБА «Экономика сегодня» / Герман Парло

Неизвестный мужчина пробрался на территорию американского посольства в Москве, его задержали и передали российской стороне.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 6 июня, заявил представитель дипломатической миссии. Причина, по которой злоумышленник проник в здание посольства США, в настоящий момент устанавливается, передает РИА Новости.

Официального комментария со стороны российских властей по этому поводу пока не поступало. Мужчину поймали сотрудники службы безопасности.

#москва #посольство сша #проникновение
Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена
Экс-нардеп Рады заявил, что на Украине ожидают звонка от Байдена
Политика
17:20 | 7 июня
Правительство России планирует обязать трудовых мигрантов вакцинироваться от COVID-19
Правительство России планирует обязать трудовых мигрантов вакцинироваться от COVID-19
Политика
17:18 | 7 июня
Российские астрономы разработали нейросеть для автоматического определения дыр на Солнце
Российские астрономы разработали нейросеть для автоматического определения дыр на Солнце
Наука
17:13 | 7 июня