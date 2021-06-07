Мужчина проник на территорию посольства США в Москве

ФБА «Экономика сегодня» / Герман Парло

Неизвестный мужчина пробрался на территорию американского посольства в Москве, его задержали и передали российской стороне.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 6 июня, заявил представитель дипломатической миссии. Причина, по которой злоумышленник проник в здание посольства США, в настоящий момент устанавливается, передает РИА Новости.

Официального комментария со стороны российских властей по этому поводу пока не поступало. Мужчину поймали сотрудники службы безопасности.