Россиянам объяснили, почему арахис категорически нельзя сочетать с огурцами

pixabay.com /

Огурец используется во многих блюдах, поскольку известен своими полезными свойствами. Однако этот овощ ни в коем случае не стоит сочетать с арахисом.

Огурец богат различными элементами, например, витамином C, клетчаткой, кремнием и серой. Его часто употребляют для осветления пигментных пятен на лице, выведения токсинов из организма и быстрого роста волос, передает Sohu.

Арахис также несет в организм большое количество ненасыщенных жирных кислот, аминокислот и пищевых волокон. Этот продукт легко усваивается, но совсем не сочетается с огурцом. Если съесть их вместе, в результате можно столкнуться с диареей, дискомфортом в животе и другими негативными последствиями в желудочно-кишечном тракте.

Терапевт Дивина Рамирес тем временем посоветовала употреблять огурцы для борьбы с мигренью. Этот овощ способствует уменьшению обезвоживания, которое обычно провоцирует мигрень, сообщает сайт 360tv.ru.