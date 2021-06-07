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Песков заявил, что тема встречи Путина и Байдена находится на стадии обсуждения

Политика
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Песков заявил, что тема встречи Путина и Байдена находится на стадии обсуждения
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Тема переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов проговаривается, однако это должно быть обоюдным решением.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент РФ в любом случае после встречи с американским лидером пообщается с кремлевским пулом. Пресс-секретарь главы государства также уточнил, что по месту встречи Путина и Байдена в Женеве уже поступило несколько предложений, более или менее понятных. Он, однако, отказался давать какие-либо прогнозы, где именно будут проходить переговоры.

#путин #песков #байден
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