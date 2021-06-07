Арестованному Пивоварову изменят статус с подозреваемого на обвиняемого

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Следственный комитет во вторник, 8 июня, предъявит обвинение Андрею Пивоварову по статье о нежелательной организации.

В настоящий момент экс-руководитель признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" находится в СИЗО-1 в Краснодаре в статусе подозреваемого. Первомайский районный суд города избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Андрея Пивоварова задержали в Москве и этапировали в Краснодар. В его отношении возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что он, "являясь участником иностранной неправительственной организации", разместил в соцсетях сведения агитационного характера в поддержку данной НКО.